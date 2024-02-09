العالم اليوم - الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

انتم الان تتابعون خبر الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 09:24 صباحاً - انخفض الين إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع الجمعة، في حين يتجه الدولار لتقدم أسبوعي رابع مع انحسار رهانات المتعاملين على مدى سرعة رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة ومدى سرعة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لها.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الذي بلغ 149.395 للدولار بعد أن انخفض إلى 149.495 في وقت سابق من الجلسة، وذلك للمرة الأولى منذ 27 نوفمبر.

وانخفض الين بنسبة 0.76 بالمئة في الجلسة السابقة، ويتجه للانخفاض 0.68 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية بشكل طفيف إلى 104.19 بعد أن ارتفع 0.1 بالمئة الخميس.

وذلك في أعقاب إشارة بيانات إلى مرونة سوق العمل الأميركية، مما وجه ضربة أخرى للرهانات على تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأسبوعيا، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي سجل 1.07715 دولار.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.26135 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.39 بالمئة إلى 0.61205 دولار أميركي، مدعوما بالرهانات على تأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي، أو حتى احتمال رفع أسعار الفائدة أكثر، بعد أن أظهرت بيانات هذا الأسبوع قوة فاقت التوقعات لسوق الوظائف.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6491 دولار أمريكي.

وارتفعت بيتكوين 1.5 بالمئة إلى نحو 46 ألف دولار، وتتجه لتحقيق تقدم أسبوعي ثمانية بالمئة، وهو ما سيكون أفضل أداء لها في شهرين.