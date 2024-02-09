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أحمد جودة - القاهرة - انتهز الفرصة.. خطوات التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 1446 عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

انتهز الفرصة.. خطوات التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 1446 عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.. بات وقت قليل يفصلنا عن فريضة الحج التي سيكون موعدها بعد شهور قليلة، لذا يتسائل الكثير من المسلمين حول العالم عن موعد وكيفية التسجيل في قرعة الحج لعام 2024، حيث قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن موعد التسجيل في قرعة الحج لعام 2024، حيث تنطلق عملية التسجيل في قرعة الحج في المغرب إبتدءًا من يوم الإثنين 5 فبراير وتستمر حتى يوم الجمعة الذي يوافق 15 فبراير 2024.

انتهز الفرصة.. خطوات التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 1446 عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

كيفية التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2024؟

قامت وزارة الأوقاف بإطلاق منصة إلكترونية للقيام بعملية التسجيل في قرعة الحج 2024 ويمكنك القيام بعملية التسجيل من خلال الخطوات الآتية:-

• قم بتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

• اضغط على خانة إنشاء حساب جديد.

• يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة للقيام بعملية التسجيل مثل (الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني) والضغط على تسجيل.

• قم بملء البيانات المطلوبة في نموذج الحج.

• قم برفع جميع الأوراق المطلوبة.

• يجب سداد الرسوم الخاصة عن طريق اختيار طريقة الدفع المناسبة.

• إضغط على سداد ثم اضغط على خانة تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج 2024

يلزم إحضار بعض المستندات والأوراق اللازمة للقيام بعملية التسجيل من اجل اداء فريضة الحج في هذا العام، المستندات المطلوبة التسجيل:-

• نسخة سارية من بطاقة الهوية الوطنية.

• نسخة من شهادة الإقامة.

• نسخة من شهادة ميلاد المتقدم.

• يجب إحضار صور شخصية حديثة.

• يجب القيام بالكشف الطبي الشامل • وتقديم تقرير يثبت ان المتقدم لائق طبيًا.

ما هي شروط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب؟

يوجد بعض الشروط التي فرضتها وزارة الأوقاف ويجب الالتزام بها وهي كالتالي:-

• يجب يكون عمر المتقدم بين 18 و65 سنة.

• يجب أن يكون مغربي الجنسية أو مقيم في الدولة.

• يجب ألا يكون المتقدم قام بأداء فريضة الحج من 10 أعوام.

• يجب ان يكون لائق طبيًا.

• يجب سداد كافة الرسوم المطلوبة في التسجيل.