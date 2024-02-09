بوتين: الغرب يخشى الصين القوية أكثر من روسيا القوية

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أحمد جودة - القاهرة - شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن الغرب يخشى الصين القوية أكثر من خوفه من روسيا القوية، إذ أن الصين تمتلك إمكانات هائلة حيث تعد الاقتصاد الأول من حيث تعادل القوة الشرائية.

وقال بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن "الغرب يخشى من وجود صين قوية أكثر من خوفه من روسيا القوية، لأن عدد سكان روسيا يبلغ 150 مليون نسمة أما تعداد سكان الصين فيصل إلى مليار ونصف المليار نسمة. كما أن الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة سريعة، أكثر من خمسة في المائة سنويا".

وأكد أن "الصين تمتلك إمكانات هائلة، إذ تعد الآن الاقتصاد الأول في العام من حيث تعادل القوة الشرائية، ومن حيث حجم الاقتصاد".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاقتصاد الصيني تجاوز منافسه الأمريكي، ووتيرة نموه آخذه في الارتفاع.

وفي العام 2020، كشف صندوق النقد الدولي عن أن الصين أزاحت الولايات المتحدة من الصدارة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم بناء على معيار تعادل القوة الشرائية، الذي يعتبره الصندوق أفضل مقياس لمقارنة اقتصادات عالمية.