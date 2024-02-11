نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناتو لترامب: أي هجوم على دولنا سيواجه برد موحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في رد غير مباشر على التصريحات التي أطلقها مساء أمس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أكد حلف شمال الأطلسي أن الدول الأعضاء متمسكة بمبدأ الدفاع عن بعضها البعض.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في بيان اليوم الأحد إن "أي إشارة إلى أن أعضاء الناتو لن يدافعوا عن بعضهم البعض يقوض أمن الحلف برمته ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين للخطر."

"رد قوي"

كما أكد أن "أي هجوم على الدول الأعضاء في الناتو سيقابل برد موحد وقوي"، في إشارة إلى تلميح ترامب حول عدم حماية الولايات المتحدة للدول الأعضاء في الحلف الدفاعي التي لا تساهم بما يكفي في الأعباء المالية.