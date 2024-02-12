نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نقل وزير الدفاع الأمريكي للمستشفى بسبب أزمة صحية طارئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد السكرتير الصحفي للبنتاجون بات رايدر بأنه تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى العسكري، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

وأوضح في بيان أن أوستن نقل بواسطة حرسه الأمني إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لفحصه بحثًا عن أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة.

وكشف البيان أن الوزير أوستن ذهب إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لأداء واجباته، مشيرًا إلى أن الوزارة سنقدم تحديثًا عن حالته في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي اعتذر علنا مطلع الشهر الجاري بعد إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد.