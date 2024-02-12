العالم اليوم - "مشكلة طارئة" تدخل وزير الدفاع الأميركي المستشفى مجددا

انتم الان تتابعون خبر "مشكلة طارئة" تدخل وزير الدفاع الأميركي المستشفى مجددا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 01:25 صباحاً - أعلن متحدث باسم "البنتاغون" أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نُقل إلى المستشفى مجددا الأحد، وهذه المرة بسبب "أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة"، بعد أسابيع من دخول سابق له أثار جدلا بعدما أبقاه سرا.

وغاب أوستن عن الأنظار في فترة بين أواخر ديسمبر وأوائل يناير إثر معاناته مضاعفات ناجمة عن عملية بروستات في 22 ديسمبر، وكان قد اخفى دخوله إلى المستشفى عن الرئيس جو بايدن والحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إنه تم إبلاغ بايدن والكونغرس ونائب أوستن هذه المرة، مضيفا "في هذا الوقت، يحتفظ الوزير بمهام وواجبات وزارته".

وفي منتصف يناير الماضي، كانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت مغادرة أوستن المستشفى بعد أيام من تلقي العلاج.

وحسب ما أورد البنتاغون، فقد نصح الأطباء أوستن بتأدية مهام منصبه عن بعد لفترة من الوقت، وذلك قبل العودة إلى عمله على نحو كامل في الوزارة.