نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير طشقند بالقاهرة: روابط وعلاقات تاريخية تجمع بين مصر وأوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير منصور بيك كيليتشيف، سفير أوزبكستان بالقاهرة، على أنه توجد روابط وعلاقات تاريخية بين مصر وأوزبكستان، وأن هذه العلاقات تشكل أساسًا لتطوير علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الندوة التى عقدت بمكتبة مصر العامة، بالتعاون مع سفارة أوزبكستان بالقاهرة، لعرض وتقديم كتاب "الأوزبك فى مصر" للدكتور أحمد عبده طرابيك -الباحث فى شؤون آسيا الوسطى والقوقاز.

وشارك فى الندوة، السفير رضا الطايفى، رئيس صندوق مكتبات مصر العامة، والمستشار حمدى أبو العينين وكيل أول الغرفة التجارية المصرية، والدكتور جلال الحفناوى، رئيس قسم اللغات الشرقية السابق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأتابيك عاليموف المستشار الثقافى بسفارة أوزبكستان بالقاهرة.

وقال سفير أوزبكستان فى كلمته: إن هذا الكتاب الذى نقدمه اليوم يعكس العلاقات التاريخية بين البلدين، معربًا، عن تمنياته لزيادة العلاقات فى مختلف المجالات التي تزداد متانة وقوة باستمرار، والتى توطدت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أوزبكستان عام 2018، وزيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إلى مصر عام 2023.

ومن جانبه، أكد المستشار حمدى أبو العينين أن هناك فكر جديد فى أوزبكستان وتغير فى مجال الصناعة والقاعدة الأساسية لديهم كانت كيفية تطوير البلد، مضيفًا، أن الشعب الأوزبكي شعب متطور.

وأضاف، نحن فى احتياج إلى تعاون مشترك أكثر فعالية، مشيرًا، إلى وجود مركز تمثيل دولى فى كل القطاعات فى مصر يمكن من خلاله التعرف على كافة الشروط الخاصة للتعاون بين البلدين فى جميع المجالات وتنمية.

وقدم الدكتور أحمد طرابيك، عرضًا لكتاب "الأوزبك فى مصر" الذى يتناول تاريخ القادة الذين أتوا إلى مصر من بلاد أوزبكستان وفى مقدمتهم أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية، ومحمد بن طغج الإخشيد مؤسس الدولة الطولونية، وأحمد الفرغانى المعماري الذى أنشأ مقياس النيل، ويوسف أزبك مؤسس حى الأزبكية بوسط القاهرة، والسلطان قطز.