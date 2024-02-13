العالم اليوم - مقترح فرنسي بانسحاب حزب الله من أجل هدنة بين إسرائيل ولبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 02:22 صباحاً - قدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز تدعو المقاتلين، بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود.

وتهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين جماعة حزب الله، المتحالفة مع إيران، وبين إسرائيل عبر الحدود. ويجري القصف المتبادل بالتوازي مع الحرب في غزة وأثار مخاوف من حدوث مواجهة مدمرة وشاملة.

ويهدف الاقتراح الفرنسي المكون من ثلاث مراحل لإنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل لتنفيذ "وقف محتمل لإطلاق النار عندما تكون الظروف مناسبة".

ويدعو الاقتراح مسلحي حزب الله بما في ذلك قوات النخبة التابعة للحزب للانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.

كما يدعو لبنان للبدء في نشر ما يصل إلى 15000 من قوات الجيش في جنوب البلاد.

وقال أربعة مسؤولين لبنانيين كبار وثلاثة مسؤولين فرنسيين إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سلم الوثيقة الأسبوع الماضي، لكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وهي أول اقتراح مكتوب يتم تقديمه إلى بيروت خلال أسابيع من الوساطة الغربية.

وردا على المقترح الفرنسي، نقلت وكالة رويترز عن فضل الله المسؤول في حزب الله القول الجماعة لن تناقش أي مسألة تتعلق بجنوب لبنان قبل توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، مضيفا إن إسرائيل ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط.