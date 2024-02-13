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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| رابط نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2024 بالرقم القومي عبر موقع mch.gate.mosa.ly،أطلقت الحكومة الليبية رابطًا لنتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا لعام 2024 خلال الساعات الأخيرة، مما يتيح للمستخدمين الاستعلام عن أهليتهم بكل سهولة دون الحاجة للتوجه إلى مقر المؤسسة الحكومية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للمواطنين، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات. تهدف هذه المنحة إلى مساعدة ودعم المحتاجين، وتمكينهم من التعامل مع غلاء الأسعار الذي نجم عن تدهور الاقتصاد العالمي.

رابط نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2024

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بطرح رابط نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2024 من أجل الاستعلام عن الأسماء المقبولة في المنحة، وكذلك للتسهيل على الراغبين في التقدم عليها فلقد يبذل جميع العاملين في الدولة قصارى جهدهم لتحسين دخل المواطن والإعلاء بالمستوى المعيشي له، ففي الآونة الأخيرة أطلقت الوزارة عدة برامج تنموية تهدف إلى إعانة الزوجة الزوجة الأرملة والمطلقة بالأخص.

طريقة الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء

أتاحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن منحة المرأة المتزوجة والأبناء عبر الإنترنت، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية.

تسجيل الرقم الوطني الخاص بالمستعلمة.

إدخال رقم القيد وأيضًا رقم الهاتف.

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

التوجه إلى قائمة الخدمات المتوفرة.

النقر على خانة الاستعلام عن نتائج المنحة، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة.

الانتظار لحين ظهور حالة الطلب الذي قمت بتسجيله.

شروط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء 2024

تحقيقًا لمبدأ العدالة بين أفراد الشعب وللمساواة الاجتماعية بينهم أقرت الوزارة عدة شروط ومتطلبات ينبغي توافرها في المتقدمة من أجل الاستفادة من تلك الإعانة، وقد تتمثل تلك الشروط في التالي:

امتلاك الجنسية الليبية، والإقامة بداخلها بشكل دائم.

تجاوز سن 18 عام.

عدم سبق الاستفادة من ذلك الدعم.

إرفاق ما يثبت حالة المتقدمة.

تقديم وثيقة الطلاق بالنسبة للمطلقة، أو شهادة وفاة الزوج إن كانت أرملة

الأوراق المطلوبة للتقديم علي منحة الزوجة والأولاد ليبيا

يجب توفير المطلوب من المستندات للتسجيل في منحة الزوجة والأبناء في جمهورية ليبيا في جميع المحافظات، والتي منها

صورة من بطاقة هوية الزوجة.

شهادات ميلاد الأبناء.

تقديم صك ملغي للحساب البنكي أو إفادة مصرفية تحتوي على رقم الآيبان أو حساب الزوجة.

نسخة من عقد الزواج الخاص بالزوجة.

تقديم إفادة توضح وضعك العائلي ووضع الأسرة.

إلى هنا نكون قد تمكنا من سرد طريقة الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024، فلكي يتم الموافقة على الطلب، فعلى المتقدم استيفاء كافة المعلومات المطلوبة، حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل الأمثل، فهذا المشروع يعود بالكشف من المزايا على المواطن الليبي الغير قادر على مواكبة الظروف المعيشية الصعبة، وذلك من خلال حصوله على دعم مادي مناسب يمكنه من الحصول على احتياجاته الأساسية من دواء وغذاء.