العالم اليوم - الجيش الروسي يتقدم ويفصل شمال أفدييفكا عن جنوبها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:29 صباحاً - تمكن الجيش الروسي من اختراق الدفاعات الاوكرانية في مدينة أفدييفكا، بعد 4 أشهر من القتال، حيث اقترب من الطريق الرئيسي الذي تتلقى عبره الحامية الأوكرانية الإمدادات.

وتمكن الجيش الروسي من خلال الأيام القليلة الماضية من تحقيق تقدم مهم في المدينة الواقعة إلى الشمال من عاصمة إقليم دونيتسك، من الشمال والشرق والجنوب.

غير أن التقدم الأبرز خلال اليومين الماضيين كان تقدم القوات الروسية إلى البحيرة الزرقاء (أو بحيرة مقلع الحجارة) ومنها إلى وسط المدينة والسيطرة على خطوط السكك الحديدية والمنازل الصيفية بينهما، ثم انتقاله إلى أقصى غرب المدينة حيث طريق الإمداد الرئيسي للقوات الأوكرانية في المربع التاسع، وهي المنطقة شبه الحصينة في المدينة، كما أنها مقر الحامية الأوكرانية الرئيسي فيها.

وبسيطرته على مصنع مواد البناء وطريق الإمداد الرئيسي يفصل الجيش الروسي منطقة مصنع الفحم في شمال المدينة، حيث تتمركز قوات أوكرانية كبيرة، عن جنوبها، حيث مقر الحامية الأوكرانية الرئيسي، فيما يتواصل الضغط على القوات الأوكرانية من الجنوب والجنوب الغربي.

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أنه طلب من القوات الأوكرانية الانسحاب من المدينة خشية وقوعها في دائرة الحصار، خصوصا وأن القوات الروسية تقدمت إلى الجنوب الرغبي من أفدييفكا، نحو طريق رئيسي يمكن استغلاله كطريق آخر للإمداد للقوات الأوكرانية.

وتشير التقارير إلى أن القوات الروسية بدأت تدخل بلدة برفومايسكا غربي أفدييفكا، الأمر الذي مهد لتطويق القوات الاوكرانية في أفدييفكا، التي شكلت مصدر إزعاج لمدينة دونيتسك، حيث كانت مصدر إطلاق القذائف على عاصمة الإقليم منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.