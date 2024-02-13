العالم اليوم - بعد تعافيه من الإصابة..فيديو لعودة صلاح لتدريباته مع ليفربول

انتم الان تتابعون خبر بعد تعافيه من الإصابة..فيديو لعودة صلاح لتدريباته مع ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:28 مساءً - عاود النجم المصري محمد صلاح تدريباته مع ناديه ليفربول الثلاثاء وذلك بعد تعافيه من تمزق في العضلة الخلفية بحسب ما أعلن ناديه.

وأصيب محمد صلاح بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي أسدل الستار عليها في كوت ديفوار الأحد.

وتعرض صلاح للإصابة منتصف يناير، وغاب عن المباريات الثماني الأخيرة لفريقه بسبب ارتباطه مع منتخب بلاده ثم بداعي الإصابة التي تعرض لها لدى تواجده مع الفراعنة خلال المباراة ضد غانا (2-2) في دور المجموعات في 18 يناير.

أهمية توقيت عودة صلاح

• تأتي عودة صلاح في وقت ممتاز نظرا للبرنامج المضغوط لليفربول خلال الشهر الحالي.

• يخوض ليفربول نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد تشلسي أواخر الشهر الحالي بالإضافة إلى الدوري ومسابقة كأس إنجلترا.

• صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم برصيد 18 هدفا في مختلف المسابقات.

• إلى جانب صلاح، عاد إلى تدريبات الثلاثاء الحارس البرازيلي إليسون والمدافع جو غوميز بعد أن غابا عن المباراة الأخيرة في الدوري ضد بيرنلي بداعي المرض.

• يلتقي ليفربول مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل.