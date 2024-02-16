نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن استهداف ثلاثة مجمعات عسكرية تابعة لـ "حزب الله" في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة استهداف ثلاثة مجمعات عسكرية تابعة لـ "حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدا استعداده "لإحباط التهديدات الإرهابية الصادرة عن "حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "قبل وقت قليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي ثلاثة مجمعات عسكرية لحزب الله في بلدات القنطرة ويارين والطيبة في جنوب لبنان".

وأضاف: "ضرب الجيش الإسرائيلي بنية تحتية إرهابية إضافية لحزب الله في منطقة اللبونة في جنوب لبنان".

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن "حزب الله هو الذي استهدف المدنيين الإسرائيليين في صفد وكريات شمونا ليرد جيش الدفاع بقوة ضد مصالح حزب الله"، معلنا أنه "ردا على تلك الاعتداءات التي استهدفت المواطنين والبلدات المدنية قمنا بشن سلسلة غارات واسعة النطاق على مواقع عسكرية، وغرف عمليات وبنى تحتية تابعة لقوة الرضوان وقضينا على قادة كبار فيه".

وادعى أن "حزب الله يستهدف المدنيين ويستغل المدنيين اللبنانيين"، مشددا على "أننا جاهزون في المنطقة الشمالية من ناحية الدفاع والهجوم، وجاهزون لإحباط التهديدات الإرهابية الصادرة عن حزب الله، ونعمل بشكل عازم على تغيير الواقع الأمني من أجل إزالة التهديد لسكان المنطقة الشمالية".