الاحتلال يقتحم الخليل وقلقيلية

الاحتلال يقتحم الخليل وقلقيليةاقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة، منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، ان قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية في المنطقة، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية، واعتقلت شابا.

واكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات من المدخل الجنوبي، وتمركزت في منطقة دائرة السير وفي حي الظهر ووسظ المدينة وفي منطقة المقبرة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المركبات دون أن يبلغ عن إصابات.

واوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المعتقل المحرر حبيب حداد عقب اعتراض مركبة كان يستقلها في المدينة.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون من الحارة الشرقية بعدة آليات، ونمركزت على أطراف البلدة.