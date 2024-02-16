نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داخل السجن.. وفاة أكبر سياسى روسى معارض لـ "بوتين" أليكسى نافالنى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الإعلان اليوم الجمعة من قبل مصلحة السجون في منطقة يامالو- نينيتس عن وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني. وأفادت المصلحة الاتحادية للسجون في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت أن نافالني "شعر بتوعك" بعد ممارسته للمشي اليوم الجمعة و"فقد وعيه على الفور تقريبا".

وأشارت المصلحة إلى أن الطاقم الطبي تم استدعاؤه على الفور، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنعاش نافالني. وأوضحت أنهم حاليًا يقومون بتحديد سبب الوفاة.