نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير مصر فى صوفيا يقدم أوراق اعتماده للرئيس البلغاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم السفير نادر سعد، سفير مصر فى صوفيا، أوراق اعتماده إلى رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد أعضاء السفارة المصرية المستشار مصطفى خميس، والسكرتير الثانى ريهام حبيب.

وعقب تقديم أوراق الاعتماد، التقى الرئيس راديف بسفير مصر فى صوفيا، حيث أعرب الرئيس البلغاري خلال المقابلة عن اهتمامه الكبير بعلاقات التعاون مع مصر، واصفًا مصر بالشريك المحورى لبلغاريا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشاد رئيس جمهورية بلغاريا بالعلاقات الأخوية الودية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وطلب نقل تحياته للسيد الرئيس.

كما أعرب رئيس الجمهورية البلغاري عن سعادته بالتطورات الإيجابية الأخيرة فى العلاقات الثنائية، متمثلة فى عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك بين مصر وبلغاريا فى القاهرة يوم ١٠ فبراير الجارى. وأشاد الرئيس راديف بالدور المهم والمحوري الذى تقوم به مصر فى التوصل لتهدئة للأوضاع فى الشرق الأوسط.

من جانبه، نقل السفير المصري لرئيس الجمهورية البلغاري تحيات السيد الرئيس، وتمنيات سيادته لشعب وحكومة بلغاريا الصديقة بالتقدم والازدهار. وأضاف أن العلاقات الثنائية تشهد حالة من الزخم المتنامى منذ الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس راديف إلى مصر فى ٢٠١٩.

وأطلع السفير نادر سعد، الرئيس رومين راديف، على النتائج الإيجابية لاجتماعات لجنة التعاون المشترك بين مصر وبلغاريا بمشاركة ٦ وزراء من حكومة بلغاريا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد متابعة تنفيد ما تم التوافق عليه من موضوعات تعاون بين الجانبين، لا سيما فى مجالات الغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتجارة، والسياحة.