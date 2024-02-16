نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. نتيجة الصف السادس بمحافظة ديالي العراقية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر العديد من الطلاب في في محافظة ديالى العراقية نتائج الصف السادس لعام 2024، والتى تُعتبر مؤشرًا هامًا على جودة التعليم في المحافظة وتحديد مدى تحقيق الأهداف التعليمية المرسومة.

الإعلان عن النتيجة

أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء العراقية نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023 / 2024.

خطوات الحصول على النتيجة:

يمكن استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا، من خلال إدخال اسم الطالب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا.

كتابة الاسم الرباعي للطالب.

الضغط على الاستعلام عن النتيجة بالاسم.

تظهر النتيجة على الفور ومعها درجات الطالب في جميع المواد.

كما يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس التمهيدي للفصل الدراسي الأول 2024 في العراق من خلال الاطلاع على الصور التالية: