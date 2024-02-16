"حزب الله" ينفذ 5 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي وينعي 3 عناصر في صفوفه اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة تنفيذ 5 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، فيما نعى 3 عناصر في صفوفه "ارتقوا على طريق القدس"، خلال الاشتباكات مع إسرائيل.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها:

- "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:30 من بعد ظهر اليوم الجمعة (بتوقيت لبنان)،‏ انتشارا ‏لجنود العدو في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

- "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر اليوم الجمعة ‏مجموعة من ‏جنود العدو تتمركز في ‏موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا أفرادها بين ‏قتيل وجريح".‏

- "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة‏ ‏موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

- "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من بعد ظهر اليوم الجمعة موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‌‏

- "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر اليوم الجمعة ‏موقع المالكية بصاروخ بركان، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى خضر قصير "حيدر الكرار"، مواليد عام 1991 من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي درويش "مهدي"، مواليد عام 1995 من بلدة صربين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد خالد محمد التامر "أبو محمد فراس"، مواليد عام 1980 من بلدة أرزي وسكان بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وفي كلمة له، أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم، أن "المقاومة في لبنان تملك قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".

وكشفت آخر التقارير في لبنان أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد بلغت 252 قتيلا، بين مدنيين وصحفيين وعناصر في "حزب الله" و"حركة أمل".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أكد أن إسرائيل ليس لها مصلحة في الحرب مع لبنان، "لكن عليها أن تستعد".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".