العالم اليوم - بايدن يحث نتنياهو على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 10:21 مساءً - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنه أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة وحث خلالها على وقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال بايدن، للصحفيين، إنه أوضح أنه يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن.

وأضاف: "المحادثات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين مستمرة وما زلت آمل نجاحها".

وذكر الرئيس الأميركي، لدى سؤاله عن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح: "آمل في الأثناء بألا ينفّذ الإسرائيليون عملية برية كبيرة".

وتقول إسرائيل إن هدفها هو تدمير حماس بعد أن قاد مسلحو الحركة هجوم السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 28700 شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، وأدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع وتشريد معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.