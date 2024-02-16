بايدن يدعو نتانياهو لوقف مؤقت لإطلاق النار

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، الحاجة إلى "وقف موقت لإطلاق النار" في قطاع غزة من أجل "إخراج الرهائن"، مضيفًا أنه "ما زال يأمل بأن ذلك ممكن".

وقال الرئيس الأمريكي لدى سؤاله عن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح بجنوب قطاع غزة والتي تضيق ب1،4 مليون فلسطيني فروا من المعارك، "آمل في الأثناء بألا ينفّذ الإسرائيليون عملية برية كبيرة".

وحذر المسؤولون الفلسطينيون والامم المتحدة ودول عدة من التداعيات الكارثية لهجوم مماثل، وخصوصًا أن سكان القطاع المدمر يعانون أصلًا ظروفًا إنسانية مأسوية.

وأضاف بايدن "في الأيام السبعة الأخيرة، أجريت مباحثات طويلة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، استغرق كل منها نحو ساعة".

وتابع "دافعت عن فكرة ما زلت متمسكًا بها إلى حد بعيد، هي وجوب (التزام) وقف موقت لإطلاق النار بهدف إخراج الرهائن. الأمر مستمر. ما زلت آمل بان ذلك ممكن".

تقول إسرائيل إن 130 رهينة لا يزالون في غزة، مرجحة مقتل ثلاثين منهم. وكانت حركة حماس قد احتجزت 250 شخصًا خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا.