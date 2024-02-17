نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن شينغن الخليج: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ومزاياها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر منطقة الخليج العربي وجهة سياحية ذات تنوع ثقافي وطبيعي، إلا أن التنقل بين دولها كان يتطلب الحصول على تأشيرات منفصلة، ما ألقى بظلال على حرية الحركة والسياحة. لحل هذه القضية، ظهرت فكرة "شينغن الخليج" أو التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والتي من المتوقع أن تبدأ تطبيقها في عامي 2024/2025. تعرف على تفاصيلها ومزاياها.

**مفهوم التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة:**

تعتمد هذه الفكرة على نظام تأشيرة واحدة تسمح لحاملها بالدخول إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي دون الحاجة للحصول على تأشيرات فردية لكل دولة.

**مزايا شينغن الخليج – التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة:**

- **سهولة التنقل:** يمنح النظام حرية التنقل بين دول الخليج دون الحاجة إلى تدقيق تأشيرات متكررة على الحدود.

- **تعزيز السياحة:** من المتوقع أن يسهم النظام في زيادة أعداد السياح إلى المنطقة، حيث يصبح التنقل بين الدول أسهل.

- **تنشيط الاقتصاد:** يؤدي ارتفاع أعداد السياح إلى تنشيط قطاعات مختلفة مثل الفنادق والمطاعم وشركات الطيران.

- **توحيد الجهود:** يساهم النظام في توحيد جهود دول الخليج في مجال السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات.

- **تعزيز التعاون:** يعزز النظام التعاون بين دول الخليج في مجالات متعددة مثل الأمن والقانون.

**شروط الحصول على التأشيرة:**

- جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل.

- صورة شخصية حديثة.

- حجز فندقي أو إثبات مكان الإقامة.

- تذكرة طيران ذهاب وعودة.

- كشف حساب بنكي يُظهر توفر رصيد كافٍ.

- تأمين صحي يُغطي فترة الرحلة.

**المدة والتكلفة:**

- مدة التأشيرة: 90 يومًا خلال 180 يومًا.

- تكلفة التأشيرة: 100 دولار أمريكي.

نظام "شينغن الخليج" يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق التكامل بين دول الخليج وتعزيز السياحة