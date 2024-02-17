العالم اليوم - حرب السودان.. البرهان يتفقد سير العمليات في أم درمان

انتم الان تتابعون خبر حرب السودان.. البرهان يتفقد سير العمليات في أم درمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 02:22 مساءً - أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، أن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، وصل مدينة أم درمان في زيارة تفقدية.

ووصف بيان الجيش السوداني ما يجري في أم درمان بأنها "انتصارات كبيرة".

وذكر البيان أن زيارة البرهان جرت مساء الجمعة، حيث وصل قائد الجيش إلى أم درمان برفقة المدير العام لجهاز المخابرات العامة السودانية.

وأضاف: "تلقى القائد العام للجيش تنويراً عن سير العمليات مهنئا القوات بما حققته من تقدم على الأرض".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال الجيش السوداني إنه أنجز المرحلة الأولى مما وصفها بخطة "تطهير" مدينة أم درمان من قوات الدعم السريع.

وذكر الجيش أن أن رئيس الأركان محمد عثمان الحسين، أرسل برقية إلى قوات الجيش في منطقتي كرري شمال أم درمان والمهندسين جنوباَ، يهنئهم فيها بهذا "النصر وإنجاز المرحلة الأولى والصعبة".

ونشر الجيش عبر فيسبوك مقاطع مصورة قال إنها تُظهر "تقدم قوات سلاح المهندسين في مناطق شمال أم درمان، حيث تم تدمير مركبات العدو وقتل العشرات".