‏روسيا.. توقيف 15 شخصا في موسكو خلال تجمع من أجل المعارض نافالني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏روسيا، اليوم السبت، توقيف 15 شخصا في موسكو خلال تجمع من أجل المعارض نافالني.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الهيئة الفدرالية الروسية للسجون عن وفاة أليكسي نافالني في المعتقل بدائرة يامال نينيتس بشمال روسيا يوم الجمعة 16 فبراير بعد "وعكة صحية".

وأفادت المصلحة الاتحادية للسجون في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت أن نافالني "شعر بتوعك" بعد ممارسته للمشي، و"فقد وعيه على الفور تقريبا".

وأشارت المصلحة إلى أن الطاقم الطبي تم استدعاؤه على الفور، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنعاش نافالني.

