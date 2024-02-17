العالم اليوم - شكري: أي عملية عسكرية برفح ستشكل تهديدًا لأمن مصر القومي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 08:26 مساءً - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم السبت، إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستشكل تهديدًا مباشرا لـ"أمننا القومي".

اعتبر شكرى خلال جلسة حوارية بعنوان "نحو الاستقرار والسلام في الشرق_الأوسط: تحدي وقف التصعيد" ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن أن تهجير السكان يعد انتهاكا للقانون الدولي والإنساني سواء كان داخليا أو خارجيا.

وقال شكري: "لسنا بحاجة إلى المزيد من التصعيد في المنطقة"، لافتا إلى أن أي عملية عسكرية في رفح سيكون لها تداعيات خطيرة.

وشدد على ضرورة أن تجنب العواقب الوخيمة على المدنيين في غزة، والسعي إلى وقف التصعيد العسكري.