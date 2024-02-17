العالم اليوم - السعودية: إقامة دولة فلسطينية السبيل الوحيد لأمن المنطقة

انتم الان تتابعون خبر السعودية: إقامة دولة فلسطينية السبيل الوحيد لأمن المنطقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 08:26 مساءً - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، إن السبيل الوحيد نحو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إسرائيل، هو إقامة دولة فلسطينية.