العالم اليوم - السعودية: إقامة دولة فلسطينية السبيل الوحيد لأمن المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 08:26 مساءً - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، إن السبيل الوحيد نحو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إسرائيل، هو إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "نعمل على تحقيق وقف إطلاق النار وسحب إسرائيل لقواتها من قطاع غزة".
وأضاف وزير الخارجية السعودي قائلا:
- الأولوية الآن لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
- ماتقوم به إسرائيل في غزة سيدفع بجيل جديد نحو التطرف.
- الطريق الوحيد نحو الأمن والاستقرار بالمنطقة هو إقامة دولة فلسطينية.
- نركز الأن على وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.
- إقامة علاقات مع إسرائيل يعتمد على مبادرة السلام العربية.
- لن يكون هناك إقامة علاقات مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة.
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