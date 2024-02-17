وزيرة الخارجية البلجيكية: هناك إرادة سياسية أوروبية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - قالت وزيرة الخارجية البلجيكية إن هناك إرادة سياسية أوروبية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أضافت الوزيرة أن العـنف في قطاع غزة يجب أن يتوقف، وفقا لخبر نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برًا وبحرًا، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

ولليوم الـ105 من العدوان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق في القطاع، بينها خان يونس وجباليا وقرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى جانب قطع كل أشكال الاتصالات عن القطاع الخلوية والثابتة والإنترنت لليوم الثامن على التوالي في فترة هي الأطول منذ بدء الحرب.