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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على خطوات التقديم على البطاقة الموحدة في مسابقة العراق، يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن كيفية التقديم على البطاقة الموحدة وخطوات حجز البطاقة الوطنية إلكترونيًا، خاصة بعد قرار وزارة الداخلية العراقية بتفعيل البطاقة الجديدة في جميع المعاملات الحكومية اعتبارًا من أول شهر مارس القادم، في هذا السياق، سنقدم لكم طريقة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024.

استمارة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة العراق

يمكن للأفراد المتواجدين في جميع المحافظات العراقية البدء في إصدار البطاقة الوطنية الموحدة عبر زيارة أحد فروع مديرية الأحوال المدنية والجوازات.

يتم ذلك عن طريق ملء نموذج الحجز الإلكتروني عبر منصة مديرية شؤون البطاقة الوطنية، ثم يتم حجز موعد لزيارة الفرع المحدد وتقديم نموذج الحجز ورقمه، بالإضافة إلى الوثائق الثبوتية المطلوبة.

خطوات الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة 2024

إليكم مجموعة من الخطوات الخاصة بالحجز الإلكتروني وطريقة التسجيل للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة لسنة 2024 والتي أوضحت الوزارة الداخلية العراقية:

القيام بالدخول على منصة مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

ومن ثم قم باختبار البطاقة الوطنية.

بعد ذلك قم بالضغط على نموذج حجز البطاقة الوطنية.

انتظار القليل للتحميل النموذج والقيام بفتحها في برنامج للقيام بتعبئتها.

قم بتعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة.

وفي الأخير قم بالدخول مرة ثانية للموقع.

ثم قم بالبدء في الضغط على موعد متاح من القائمة الموجودة أمامك بالتواريخ.

ثم إرفاق رقم الجوال لتأكيد الحجز.

النقر على على أيقونة انتهاء.

كيفية حجز البطاقة الموحدة في مسابقة العراق 2024

يمكن حجز بضاعه الوطنيه في العراق الالكترونيه بخطوات التاليه

يمكنك متابعة النموذج ثم قم بالدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا للحصول على الكثير من التقارير.

قم بتعبئة كافة المربعات الفارغة في النموذج والتي تحتاج المنصة لملئها بالكامل دون إهمال أي مربع يتطلب منك أي معلومة.

يجب اختيار أحد التواريخ التي تم توفيرها بصورة تلقائية للأشخاص واختيار واحدا منهم لاستلام البطاقة.

كما يجب أن يدخل الشخص رقم الهاتف بشكل صحيح في المربع المخصص.

معروف أن عملية تقديم النموذج والحجز متوفرة لكل شخص مرة واحدة وهذا كل 10 أيام كي تتوفر الفرصة أمام كافة المواطنين في العراق للحجز.