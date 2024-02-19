توسك يدعو للضغط على هنغاريا لقبول انضمام السويد إلى "الناتو"

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أحمد جودة - القاهرة - دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك للضغط على هنغاريا لحملها على قبول انضمام السويد إلى حلف "الناتو".

وقال توسك للصحفيين بعد لقائه نظيره السويدي أولف كريسترسون: "عدة كلمات عن (رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور) أوربان وموقفه من عضوية السويد في حلف الناتو. أعتقد أنه من غير المقبول أن تقوم دولة واحدة بعرقلة الانضمام. أعتقد أنني لست الوحيد الذي يعتقد ذلك. ولذلك يجب ممارسة الضغط على أصدقائنا في بودابست للقيام بما يجب عليهم القيام به".

وأضاف: "تنحصر القضية في أنني لم أسمع سابقا أي حجج... يبرر تأخير التصويت في البرلمان الهنغاري. إنه أمر غير مقبول".

وفي وقت سابق قال أوربان إن حكومة بلاده تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لكن نواب البرلمان الهنغاري ليسوا جاهزين لإبرامه، لأن سلطات هاتين الدولتين يروجان لـ "أكاذب واضحة" حول هنغاريا.

وفي ضوء الأحدات في أوكرانيا قدمت فنلندا والسويد في مايو 2022 طلبين للانضمام إلى حلف الناتو. وفي 4 أبريل 2023 أصبحت فنلندا العضوا الـ31 في حلف الناتو. أما طلب السويد فلم توافق هنغاريا عليه حتى اليوم.