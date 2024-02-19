الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في جنين

الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في جنيناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين، عدة بلدات وقرى في محافظة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن مصادر أمنية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون، وفقوعة، وعربونة، وعرانة، شمال شرق جنين، وعانين غربا، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وشنت حملة تفتيش واسعة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء فيها وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.