لابيد: الحكومة الإسرائيلية الحالية فقدت ثقة الأمريكيين والمجتمع الدولي ويجب تشكيل حكومة أخرى

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الحكومة الحالية "فقدت ثقة الأمريكيين والمجتمع الدولي، وثقة النظام الأمني والأسواق والأنظمة الاقتصادية".

وقال يائير لابيد في الجلسة العامة للكنيست خلال مناقشة اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الذي قدمه حزبه "يش عتيد": "الحكومة الإسرائيلية الحالية فقدت ثقة الإسرائيليين وثقة الآباء الذين اختطفوا أطفالهم واعتقدوا أن شخصا ما سيحاول إعادتهم".

وبحسب قوله، فإن "هذه الحكومة فقدت ثقة الأمريكيين والمجتمع الدولي، وثقة النظام الأمني ​​وثقة الأسواق والأنظمة الاقتصادية".

وأردف لابيد: "وهذه الثقة لن تعود، لقد ضاعت إلى الأبد"، متابعا: "إن إسرائيل بحاجة إلى التغيير، وسيبدأ الأمر بتشكيل حكومة أخرى يمكن الوثوق بها والإيمان بها"، في حين رفض الكنيست هذا الاقتراح.

وعلى صعيد الخلافات بين الأطراف السياسية في إسرائيل، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وجود انقسامات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن العملية العسكرية في رفح.

كما هاجم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرين أنه " تجاوز المؤسسة الأمنية".