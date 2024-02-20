العالم اليوم - قبل مواجهة برشلونة بدوري الأبطال.. نابولي يقيل مدربه ماتزاري

انتم الان تتابعون خبر قبل مواجهة برشلونة بدوري الأبطال.. نابولي يقيل مدربه ماتزاري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 12:24 صباحاً - أعلن نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الإثنين تعيين فرانشيسكو كالتسونا مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم بعد إقالة والتر ماتزاري.

وأصبح ماتزاري المدرب الثاني لنابولي الذي تتم إقالته بعد رودي غارسيا في نوفمبر الماضي، في موسم شهد انهيار الفريق وابتعاده عن الدفاع عن لقبه منذ رحيل المدرب لوتشيانو سباليتي عن النادي بعد فوزه بلقب الدوري الموسم الماضي.

وقال أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أشكر والتر ماتزاري، صديق عائلة دي لورينتيس ونابولي، لدعم الفريق في لحظة صعبة".

وأضاف: "سيبقى في قلوب سكان نابولي وعائلتنا. ونرحب مجددا بعودة فرانشيسكو كالتسونا الذي عمل معنا بالفعل تحت قيادة كل من ساري وسباليتي".

وعمل كالتسونا سابقا كمساعد مدرب في نابولي تحت قيادة ماوريتسيو ساري ولوتشيانو سباليتي وترك النادي عام 2022 ليتولى تدريب سلوفاكيا وقاد منتخبها إلى بطولة أوروبا 2024.

ومنح الاتحاد السلوفاكي للعبة الإذن بعودة كالتسونا مؤقتا إلى نابولي، علما أن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين في مارس المقبل أمام النمسا والنرويج قبل انطلاق البطولة المقامة في ألمانيا التي تبدأ في يونيو المقبل.

وستكون المباراة الأولى لكالتسونا مع نابولي يوم الأربعاء المقبل حين يستضيف برشلونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.