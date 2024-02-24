العالم اليوم - إسقاط صاروخ كان سيستهدف "على الأرجح" ناقلة نفط أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 فبراير 2024 09:28 مساءً - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء السبت، أن المدمرة "يو.إس.إس ماسون" أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أُطلق من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن على خليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية: "الصاروخ كان يستهدف على الأرجح ناقلة النفط والكيماويات الأميركية -إم.في تورم ثور-".

وأشارت إلى أن الحادث وقع السبت في حدود الساعة الخامسة عصرا بتوقيت صنعاء.

وأضافت: "لم نتلق تقارير عن أضرار أو إصابات في المدمرة الأميركية يو.إس.إس ماسون ولا الناقلة إم.في تورم ثور".

ومنذ 19 نوفمبر، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، معلنين أن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وفي محاولة ردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين منذ 12 يناير.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".