إيطاليا: نؤيد وقف القتال لإدخال المساعدات إلى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 09:31 مساءً - أكد وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، تأييد بلاده وقف القتال من أجل إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات، إلى قطاع غزة.

وقال تاياني -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم/الخميس/، تعليقا على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير-: "بصفتنا حكومة، نحن نؤيد وقف القتال من أجل إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات، إلى قطاع غزة".

وأضاف: "إلتزامنا بمشروع الغذاء من أجل غزة، سيتم من خلاله تخصيص 20 مليون دولار أخرى للمساهمة في إيصال السلع الغذائية إلى السكان المدنيين برا وبحرا نحن نعمل من أجل تحقيق هدف صعب، لكن يجب ألا نستسلم إزاء حل الدولتين".

أما بالنسبة لتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فقال وزير الخارجية الإيطالي، إن "هناك تحقيقا أوكل إلى نظيرتي الفرنسية السابقة كاثرين كولونا ونحن ننتظر النتائج في غضون ذلك، نواصل إرسال المساعدات عبر منظمات أخرى، لدينا شكوك قوية بخصوص الأونروا، لكننا سنقيم الأمر بعد التحقيق".

وقال إن "غزة تعاني من أزمة غذائية قوية للغاية يجب تجنبها، ونحن نؤيد وقف إطلاق النار دون مهاجمة رفح".