بروفيسورة هولندية تنظم وقفة صيام من أجل غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت البروفيسورة الهولندية ثيا هيلهورست إضرابها عن الطعام أمام برلمان بلادها للفت الانتباه إلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والمجاعة فيه.

وقررت هيلهورست، الأكاديمية في مجال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في المعهد الدولي للبحوث الاجتماعية بجامعة إيراسموس، بما سمته "وقفة صيام من أجل غزة" في مدينة لاهاي لمدة 5 أيام.

وأضربت هيلهورست عن الطعام للفت الانتباه إلى الهجمات الإسرائيلية على غزة والمجاعة هناك، وتواصل وقفتها أمام مجلس النواب بين الساعة 08:00 والساعة 22:00.

وقالت هيلهورست: "بينما كانت حياتي تسير بشكل طبيعي، أصبح من الصعب بشكل متزايد بالنسبة لي أن أشاهد الأحداث في غزة"، مشيرة إلى أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الجوع، والوفيات المرتبطة بالمجاعة في غزة.

وأضافت أنها شعرت بخيبة أمل بسبب استقبال الحكومة الهولندية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ في البلاد في مثل هذه الظروف.

وأكدت هيلهورست أنها واجهت صعوبة في مواصلة حياتها الروتينية، و"لهذا السبب، خطر في بالي القيام بالإضراب عن الطعام من أجل غزة" وفق الأكاديمية الهولندية.

وأردفت:"توقفت عن الأكل من يوم الاثنين الماضي إلى يوم الجمعة لرفع مستوى الوعي حول الجوع في غزة".

وتابعت:"في الواقع، لقد بدأت هذا العمل بمفردي، لكني تلقيت الكثير من الدعم من زملائي منذ البداية. يأتي بعض الناس إلى جانبي للاحتجاج لمدة ساعة لدعمي، أعتقد أنه من المميز جدًا أن نكون هنا، إنه عمل سلمي، يجذب الأشخاص الذين تلهمهم هذه الفكرة لأننا جميعًا نشعر بالعجز".

وتابعت: "إسرائيل راغبة في المضي قدمًا بعمليتها العسكرية، وتقول لا يهم إذا كان مليوني شخص جائعين ما دام أننا قادرون على ضرب حماس"، لكن هذا يتعارض مع قوانين الحرب.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".