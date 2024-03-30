العالم اليوم - اليابان.. مداهمة مصنع لتصنيع مكملات غذائية مرتبطة بـ5 وفيات

انتم الان تتابعون خبر اليابان.. مداهمة مصنع لتصنيع مكملات غذائية مرتبطة بـ5 وفيات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 مارس 2024 10:21 صباحاً - داهم مسؤولو صحة بالحكومة اليابانية، اليوم السبت، مصنعا لإنتاج المكملات الصحية التي قالوا إنها تسببت في وفاة 5 أشخاص على الأقل ودخول أكثر من 100 آخرين إلى المستشفى.

شارك نحو 10 أشخاص، يرتدون بدلات داكنة، في مداهمة مصنع "أوساكا"، التابع لشركة كوباياشي للأدوية، وحظيت بتغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية ونقلها التلفزيون الياباني، بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وقالت الشركة إن السبب الدقيق لهذه الأمراض، والتي تشمل الفشل الكلوي، لا يزال غير معروف. ويجري التحقيق في المنتجات بالتعاون مع السلطات الصحية الحكومية.

يدخل "بينيكوجي"، وهو نوع من العفن الأحمر في إنتاج جميع المكملات الغذائية.

ويقال إن هذه الحبوب الوردية التي تنتجها شركة كوباياشي للأدوية والتي تسمى "بينيكوجي كوليسترول هلب" تساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

وقالت شركة كوباياشي فارماسيوتيكال، ومقرها مدينة أوساكا بغرب اليابان، إن نحو مليون عبوة بيعت خلال السنوات الثلاث الماضية. كما باعت بينيكوجي لمصنعين آخرين، وتم تصدير بعض المنتجات.

يشار إلى أنه يمكن شراء المكملات الغذائية من الصيدليات دون وصفة طبية من الطبيب.

وظهرت تقارير عن مشاكل صحية في عام 2023، على الرغم من استخدام البينيكوجي في منتجات مختلفة لسنوات.

واعتذر رئيس الشركة أكيهيرو كوباياشي عن عدم التحرك بشكل عاجل.

وجاء الاستدعاء في 22 مارس، بعد شهرين من تلقي الشركة تقارير طبية رسمية حول المشكلة.

وقالت الشركة يوم الجمعة إن 5 أشخاص توفوا وإن 114 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات بعد تناول المنتجات.

وتقول وزارة الصحة اليابانية إن المكملات الغذائية مسؤولة عن الوفيات والأمراض، وحذرت من أن عدد المصابين قد يرتفع.

ويلقي بعض المحللين اللوم على مبادرات إلغاء القيود التنظيمية الأخيرة، التي أدت إلى تبسيط وتسريع الموافقة على المنتجات الصحية لتحفيز النمو الاقتصادي.

غير أن الوفيات الناجمة عن منتج يتم إنتاجه بكميات كبيرة أمر نادر في اليابان، حيث تتسم عمليات التفتيش الحكومية على المنتجات الاستهلاكية بالصرامة النسبية.

وأمرت الحكومة بمراجعة نظام الموافقة لمواجهة الأمراض الناجمة عن استهلاك المكملات الغذائية. ومن المقرر تقديم تقرير في شهر مايو.