العالم اليوم - حماس والجهاد: وقف الحرب وانسحاب إسرائيل سينجح المفاوضات

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 مارس 2024 10:21 صباحاً - أكدت حركتا حماس والجهاد أن نجاح أي مفاوضات يعتمد على وقف الحرب وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من غزة وحرية عودة النازحين وإدخال المساعدات.

وعقب اجتماع بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة في طهران، عبر الطرفان عن شكرهما للدعم الاستراتيجي الإيراني، ورفضا أي مشاريع سياسية أو خطوات من شأنها خلق وقائع جديدة في غزة.

وتأتي هذه التصريحات بعد لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن باقري قوله أن عملية السابع من أكتوبر كانت مُنعطفا كبيرا مؤكدا أن حماس ستتمكن من هزيمة إسرائيل بفضل دعم الأصدقاء دون ان يقدم إشارات واضحة إلى دعم طهران.

في الأثناء، أفادت مصادر إسرائيلية بأن وزراء من حزب الليكود باتوا يؤيدون الوصول لصفقة مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ولو على حساب عودة الغزيين إلى شمال القطاع.

وقالت المصادر إن أغلبية أعضاء الحكومة الإسرائيلية يوافقون على دفع ثمن مقابل إطلاق سراح المحتجزين، فيما يرفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التنازل بحجة عدم الاستسلام لحماس.

وفي السياق كشفت المصادر أن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يرفضان توسيع صلاحية الفريق المفاوض حتى لا يؤدي ذلك إلى تآكل إنجازات الحرب. ومن المتوقع أن يغادر الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة اليوم لاستئناف المفاوضات.