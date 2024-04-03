العالم اليوم - غانتس للمتظاهرين: يجب عدم تجاهل تعليمات الشرطة

انتم الان تتابعون خبر غانتس للمتظاهرين: يجب عدم تجاهل تعليمات الشرطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 أبريل 2024 11:18 صباحاً - قال عضو كابينت الحرب الوزير بيني غانتس، إن "قوة الجيش الإسرائيلي وروح المحاربين تشكل جزء مهما من قدرتنا على كسب الحرب ولكن وحدة الشعب هي مفتاح مستقبلنا".

وأضاف غانتس تعليقا على الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين إسرائيليين والشرطة أمام مبنى الكنيست: "يجب ألا نقبل تجاهل تعليمات الشرطة وكسر الحواجز كما رأينا الليلة الماضية في القدس".

وكتب غانتس في منشور على منصة "إكس" "إن الاحتجاج مشروع والألم مفهوم أيضا، لكن يجب احترام القانون.. نحن أخوة.. شعب واحد في إحدى لحظاته الصعبة يجب ألا نعود إلى السادس من أكتوبر".

ونشرت هيئة البث الاسرائيلية مقاطع فيديو تظهر لجوء الشرطة الإسرائيلية للعنف خلال عملية تفريق المتظاهرين لليلة الثالثة على التوالي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، بينهم عدد من أقارب المحتجزين في غزة، مساء أمس الثلاثاء، مطالبين باستقالة نتنياهو، ومتهمين إياه بـ"خيانة" الثقة الشعبية.

وبعد أسابيع من التظاهرات كل سبت في تل أبيب، وحد المعسكر المناهض للحكومة وعائلات المحتجزين في غزة جهودهم للتعبير عن غضبهم كل مساء منذ الأحد أمام الكنيست، حتى أن بعضهم يمضي ليلته في الخيم التي نصبت في المكان.