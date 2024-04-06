13 قتيلا جراء زلزال في تايوان

13 قتيلا جراء زلزال في تايوانواصلت طائرات هليكوبتر اليوم إجلاء عشرات السياح الذين تقطعت بهم السبل لمدة أربعة أيام بسبب الانهيارات الأرضية على جبل في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان التي هزها زلزال قوي أودى بحياة 13 شخصا على الأقل ، وفقا لحصيلة جديدة.

وخلف الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة، وهو الأقوى منذ 25 عاما في تايوان، ستة أشخاص في عداد المفقودين وأكثر من 1100 جريح. وقالت السلطات التايوانية إن عدد القتلى ارتفع بعد انتشال ثلاث جثث عثرت عليها على طريق للمشي لمسافات طويلة.

ولا يزال أكثر من 600 شخص محاصرين في الأنفاق أو المناطق النائية بسبب الانهيارات الأرضية حيث توزع فرق الإنقاذ مواد الإغاثة بطائرات الهليكوبتر على العديد من السكان المعزولين، وفقا للوكالة الوطنية للكوارث.

وشهدت مدينة هوالين، مركز الزلزال، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة على الساحل الشرقي، أكثر من 300 هزة ارتدادية منذ يوم الأربعاء، بما في ذلك زلزال بقوة 5.2 درجة صباح اليوم.

وزادت طائرات الهليكوبتر من مساراتها لنقل السياح المحاصرين في حديقة تاروكو الوطنية التي تجذب المتنزهين بسبب وديانها إلى بر الأمان.

وقال نائب الرئيس التايواني المنتخب هسياو بي-هيم إن "رجال الإنقاذ لا يستسلمون"، واصفا إياهم بأنهم "أبطال حقيقيون لتايوان قوية".

وكالات