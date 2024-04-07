العالم اليوم - الأردن.. مساعدات بالبر والجو لإغاثة أهل غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أبريل 2024 04:21 مساءً - أعلن الجيش الأردني، السبت، عن تنفيذ 8 إنزالات جوية إغاثية على مناطق في شمال قطاع غزة بمشاركة دولية.

وشاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لمصر، وثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لألمانيا، إضافةً إلى طائرة تابعة لهولندا.

وسيّر الأردن، الأحد، بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات جديدة لأهل غزة، ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن هذه القافلة تعدّ الأكبر حجماً منذ بدء الحرب على قطاع غزة تتكون من 105 شاحنات.

وبين الشبلي أن القافلة التي تضم مواد غذائية أساسية من بينها مادتا الأرز والطحين، جرى تجهيزها والبدء بإرسالها لتصل قبيل عيد الفطر المبارك.

وأوضح أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن هذه القافلة سيتبعها عدد من القوافل المماثلة ضمن خطة لزيادة عدد القوافل البرية الموجهة إلى غزة.

من جهتها، أكدت القوات المسلحة الأردنية أن إرسال القافلة يأتي في إطار حرص الأردن على إدخال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك وقبيل العيد.

وشددت على أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وكانت القوات المسلحة الأردنية، قد أرسلت 460 شاحنة ونفذت 72 إنزالاً جوياً أردنياً، و(153 إنزالا جوياً مشتركا) لمساعدات غذائية وإنسانية استهدفت مواقع مختلفة من قطاع غزة بالتعاون مع دول صديقة، إضافة إلى 48 طائرة مساعدات إغاثية أُرسلت عبر مطار العريش الدولي.