نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر مطلع لـNBC: المناقشات حول وقف إطلاق النار في غزة تعثرت بعد توجه الأنظار لإيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت "NBC" على لسان مصدر مطلع، أن المناقشات حول وقف إطلاق النار في غزة تعثرت بعد توجه الأنظار لإيران عقب الهجوم على قنصليتها بدمشق، وردها الأخير بالهجوم على إسرائيل.

ومساء السبت، أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل الجاري.

ولم تعلن تل أبيب تبنيها أو نفيها رسميا المسؤولية عن هجوم دمشق، وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات بشن هجمات متبادلة.