نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشئون الخارجية الهندية تعلن عن 13 منحة دراسية للطلاب المصريين (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، التابع لوزارة الشئون الخارجية الهندية عن تقديم 13 منحة دراسية للطلاب المصريين في إطار برنامج منح الصداقة الهندية-الأفريقية للعام الدراسي 2024-2025.

وتشمل المنح برامج الدراسة بالمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا والحصول على درجة الدكتوراه في مختلف الجامعات والمعاهد الهندية.

وقال المجلس الهندي أنه على الطلاب المهتمين بالدراسة التسجيل والتقديم على البوابة الإلكترونية للمنح A2A Scholarship Portal التابعة للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية.

وعلى الراغبين في الالتحاق ببرنامج المنح مراعاة ما يلي:

1- على الطالب المتقدم للمنحة التسجيل والتقديم على البوابة الإلكترونية للمنح التابعة للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية Admission 2 Alumni على الموقع التالي من هنـــــــــــا وآخر موعد للتقديم هو 31 مايو 2024.

2- يمكن للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا التقديم في برامج المرحلة الجامعية وبرامج الدراسات العليا، بينما يتاح برنامج الحصول على درجة الدكتوراه للطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم 50 عامًا. يمكن للطلاب التقديم في 5 جامعات/معاهد وفقًا لترتيب تفضيلاتهم الدراسية. ويُنصح المتقدمون بزيارة مواقع الجامعات/المعاهد بشكل منتظم للإطلاع على البرامج الدراسية المقدمة ومعايير القبول والمعلومات العامة بشأن الجامعة/المعهد قبل التقديم للالتحاق بها.

3- حيث أن لغة الدراسة هي الإنجليزية، يجب أن يكون المتقدم قادرًا على التحدث والقراءة والكتابة بالإنجليزية. وبالنسبة للعام الدراسي 2024-2025، يجب كتابة مقال من 500 كلمة باللغة الإنجليزية للتأكد من إجادتها. فضلًا عن ذلك، يمكن للطلاب تقديم شهادة اجتياز اختبار TOFEL أو IELTS وغيرها.

4- للالتحاق ببرامج الحصول على درجة البكالوريوس في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، يجب أن يكون المتقدم قد درس الفيزياء والكيمياء والرياضيات واجتاز اختبارات التخرج من المدرسة في هذه المواد وهو شرط إلزامي للالتحاق بالبرامج الهندسية.

5- لن يتم الالتفات إلا إلى الطلبات المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية للمنح. ولن يتم الالتفات للطلبات التي لا تتضمن ترجمة إنجليزية للمستندات المقدمة إذا كانت أصول هذه المستندات بلغة غير الإنجليزية.

6- توفر البوابة الإلكترونية للمنح معلومات تفصيلية بشأن عملية التقديم للحصول على المنح الدراسية للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية.

7- سوف تشمل المنحة تكلفة تذاكر السفر ذهابًا وعودة بالطائرة بالدرجة الاقتصادية، ومصاريف الدراسة، وبدل إعاشة، والإقامة بمدينة الطلاب.