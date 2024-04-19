نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية المصرية تنظم زيارة للسفراء اللاتينين إلى مدينة دمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية وسفراء وقائمين بأعمال 13 دولة لاتينية معتمدين بالقاهرة، بالإضافة إلى سفير كندا بزيارة إلى مدينة دمياط يومي 17 و18 ابريل.

وشمل الوفد السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية ووفد سفراء الدول الأمريكية المعتمدين لدى القاهرة "جمهورية جواتيمالا، جمهورية بنما، جمهورية فنزويلا، دولة كندا، جمهورية تشيلى، جمهورية الإكوادور، جمهورية كوبا، جمهورية البرازيل، الولايات المتحدة المكسيكية، جمهورية الدومينيكان، جمهورية الباراجواى، جمهورية بوليفيا، جمهورية الأوروجواي، وجمهورية الارجنتين".

والتقي الوفد الزائر بالدكتورة منال عوض محافظ دمياط التي استعرضت جهود الدولة في تمكين المرأة، وارتفاع نسب تمثيلها في المناصب الوزارية والدبلوماسية والقضائية والبرلمانية وغيرها في السنوات الأخيرة.

كما عرضت القدرات التجارية والاستثمارية لمحافظة دمياط خاصة مع تطوير الميناء لتعزيز التصدير للخارج في عدد من المجالات والسلع الهامة، بالإضافة إلى خطة الدولة في إقامة المشروعات العملاقة في نطاق المحافظة في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه أثني مساعد وزير الخارجية علي التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة ومن بينها محافظة دمياط في إطار الترويج للقدرات المصرية في مختلف المجالات وإبراز دور الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا على أهمية اطلاع السفراء الأجانب على مختلف مناحي التطوير في الدولة المصرية.

هذا وقام السفير فهمي والسفراء الزائرين ترافقهم محافظ دمياط بزيارة إلى مشروع "المدينة الآمنة" بمنطقة عزبة البرج والذي أقيم بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي المصري للمرأة لتخصيص مناطق آمنة لحماية النساء والفتيات ضد العنف وتعليمهم الحرف المختلفة وتطوير مهاراتهن الإبداعية.

كما زار السفراء الزائرين شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" حيث كان في استقبالهم المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس احمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لانتاج الأسمدة "موبكو" والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول، حيث تمتلك الشركة أكبر مصانع الأسمدة النيتروجينية في مصر وتأسست عام 1998 داخل المنطقة الحرة في دمياط على مساحة 400 ألف متر مربع برأس مال يتجاوز اثنان ونصف مليار جنيه مصري.

وتفقد السفراء الشركة المصرية لإنتاج الميثانول "ميثانكس" بحضور اللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط والسيد محمد شندي، الرئيس التنفيذي للشركة، والتي تم تشييدها باستثمارات كندية تتجاوز مليار و200 ألف دولار امريكي منذ عام 2011 وبدأت التصدير للأسواق الأوروبية عام 2015، واستعرض السفراء مراحل التصنيع والتصدير عبر ميناء دمياط.