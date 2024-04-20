العالم اليوم - "انفجار ضخم" يهز قاعدة عسكرية في العراق.. ويخلف ضحايا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أبريل 2024 01:25 صباحاً - قالت مصادر بالجيش لوكالة رويترز إن انفجارا ضخما هز قاعدة عسكرية تستخدمها الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وقال مراسل "دوت الخليج" إن انفجارات عدة وقعت داخل قاعدة "كالسو" في منطقة المسيب شمال محافظة بابل العراقية. وأشار إلى أن قصفا استهدف مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي داخل قاعدة "كالسو". كما نقلت وكالة فرنس برس عن مصادر أمنية قولها إن الانفجار خلف قتيلا وعددا من الجرحى. وما تزال الضربة الجوية مجهولة المصدر.

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