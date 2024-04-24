نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل نائب وزير الدفاع بتهمة تلقي رشوة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تلقيه رشوة، وفق ما نشرت وكالة "تاس" الروسية.

وقالت الوكالة، إنه "يشتبه في أن إيفانوف تلقى رشوة على نطاق واسع بشكل خاص بلغت مليون روبل.

ووفقًا للقانون الجنائي للاتحاد الروسي المتهم بها، يواجه المسؤول عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن.



وقال السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف إن فلاديمير بوتين أُبلغ باعتقال إيفانوف، كما تم إبلاغ وزير الدفاع الروسي