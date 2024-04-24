نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني أمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.