اعتقال أكثر من 100 شخص تظاهروا أمام منزل زعيم الديمقراطيين بالشيوخ بسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 04:28 مساءً - احتجزت شرطة نيويورك أكثر من 100 شخص كانوا يهتفون من أجل دعم غزة بالقرب من منزل تشاك شومر في بروكلين، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث نظم بعض الأمريكيين وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء، أمام منزل زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل.

متظاهرين المناهضين لإسرائيل

وقبضت الشرطة على بعض المتظاهرين المناهضين لإسرائيل، ومنهم ناشطين في المنظمات اليهودية، بعد رفضهم فض الاحتجاج الذي عرقل حركة المرور في جراند آرمي بلازا.

وبينت بعض اللقطات التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتظاهرين كانوا واقفين أو جالسين في الشارع وأذرعهم مربوطة ببعضهم بعضا ويهتفون 'وقف إطلاق النار الآن ولتعيش غزة'.

مساعدات عسكرية لإسرائيل

ويذكر أن إسرائيل أعربت عن سعادتها بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل ولتايوان، مع إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليوقعه ويصبح قانونيا.