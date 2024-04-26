العالم اليوم - البدائل النباتية لمنتجات اللحوم والألبان..ما فوائدها الصحية؟

انتم الان تتابعون خبر البدائل النباتية لمنتجات اللحوم والألبان..ما فوائدها الصحية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 04:25 مساءً - توصلت دراسة حديثة إلى أن معظم البدائل النباتية لمنتجات اللحوم والألبان تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة ونسبة أعلى من الألياف مقارنة مع نظيراتها المشتقة من الحيوانات.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن الباحثين وجدوا كذلك أن هذه البدائل النباتية لها تأثيرات بيئية أقل بكثير، مثل انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة وعدم إجهاد الموارد المائية.

وقام باحثون من كلية لندن للصحة والطب المداري (LSHTM) بتحليل أكثر من 90 دراسة وتقريرا في الفترة ما بين 2016 و2022 تتناول البدائل النباتية.

وخلصوا إلى أن هذه البدائل يمكن أن تكون "نقطة انطلاق مفيدة نحو اتباع نظام غذائي صحي ومستدام".

لكن الباحثين حذروا من أن "القيمة الغذائية يمكن أن تختلف بشكل كبير بين المنتجات"، مشيرين إلى أن "البدائل النباتية قد تكون أكثر صحة وغنية بالمغذيات، لكن محتوياتها الغذائية معقدة".

وخلصوا إلى أن "القيمة الغذائية لبعض المنتجات تتوافق مع التوصيات المتعارف عليها، مثل كونها غنية بالألياف وقليلة الدهون المشبعة".

وأبرزوا أن "الأدلة تشير إلى وجود فوائد صحية إيجابية للتحول إلى اللحوم النباتية وبدائل الألبان".