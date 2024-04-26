العالم اليوم - كلوب يتحدث عن خليفته المتوقع ويؤكد "ميزة الخسائر"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 05:22 مساءً - أخبر المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، خليفته المتوقع أرنه سلوت، بأنه سيشغل "أفضل وظيفة في العالم" في حال تم تعيين الهولندي محل الألماني.

وبرز مدرب فاينورد الهولندي كمرشح أوفر حظا لخلافة كلوب، بعد تأكيد بدء المفاوضات بين الناديين في هذا الصدد.

وقال سلوت إنه يريد تولي واحدة من أكثر المهام صعوبة في كرة القدم، من خلال خلافة أسطورة "أنفيلد".

وقال كلوب، الجمعة، إن هذه "أفضل وظيفة في العالم، وهذا أفضل ناد في العالم"، مضيفا أن خسائر فريقه الأخيرة ربما تجعل بداية عمل أي مدير فني جديد أسهل.

وتابع قائلا: "ربما أسهم في الأمر عن طريق عدم إتمام المهمة في مكانة عالية. لذا، هناك مساحة لتحسين الأوضاع. إنها وظيفة عظيمة في فريق عظيم ومع أشخاص رائعين. سوف يشغل سلوت وظيفة شيقة".

وأوضح كلوب أنه يحب أسلوب سلوت في كرة القدم، لكن المدرب الألماني لم يشارك في المفاوضات بشأن تعيين خليفته المحتمل.

ويرحل كلوب عن الـ"ريدز" بنهاية الموسم بعد قضاء أكثر من 8 سنوات في النادي، حيث فاز بمجموعة كبيرة من الألقاب، بما فيها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وكان كلوب يأمل في الرحيل مع وجود ليفربول في وضع أفضل بالفوز بلقب البريميرليغ للمرة الثانية في عهده، إلا أن الخسارة أمام إيفرتون، الأربعاء، تركت أرسنال ومانشستر سيتي في صدارة المتنافسين على التتويج باللقب.

كما تم إقصاء ليفربول أيضا من ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي على يد أتالانتا الإيطالي.

وفاز سلوت (45 عاما) بلقب الدوري الهولندي مع فاينورد الموسم الماضي، وكأس هولندا هذا العام.

وكان المدير الفني لباير ليفركوزن تشابي ألونسو، المرشح الأوفر حظا لخلافة كلوب قبل أن يقرر المدرب الإسباني استمرار مشواره مع بطل ألمانيا.

كما أن البرتغالي روبن أموريم، مدرب سبورتنغ لشبونة، يعد مرشحا للمنصب أيضا.