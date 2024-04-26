العالم اليوم - زيلينسكي يطالب أميركا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يطالب أميركا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 08:18 مساءً - طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية، وأضاف أن تعثر التمويل الأميركي ساعد موسكو في المضي بأعمالها العسكرية.

وقال زيلينسكي في بداية اجتماع عبر الإنترنت بقيادة الولايات المتحدة بشأن المساعدة في تسليح أوكرانيا: "استخدمت الطائرات الروسية أكثر من 9000 قنبلة جوية موجهة ضد أوكرانيا خلال هذا العام، ونحن بحاجة إلى قدرات دفاعية لإسقاط الطائرات المقاتلة كيلا تقترب من مواقعنا وحدودنا".

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة أرسلت في فبراير إلى أوكرانيا صواريخ من نوع "أتاكمز" بناء على طلب مباشر من الرئيس جو بايدن.

وتتمتع الصواريخ التي أرسلت في الفترة الأخيرة إلى أوكرانيا بمدى أطول قد يصل إلى 300 كيلومتر، تلبية لمطلب ألحت فيه كييف منذ فترة طويلة كي يتسنى لها توجيه ضربات تستهدف سلاسل الإمداد الروسية والمستودعات والمقرات العسكرية، بعيدا عن خطوط الاشتباك.

وأعلن الكرملين، الخميس، أن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية من نوع "أتاكمز" لن يغير شيئا في النزاع القائم، غداة كشف واشنطن عن إمدادها حليفتها بهذه الأسلحة البعيدة المدى.

وأفاد مسؤول أوكراني أمني بارز لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، بأن روسيا تقصف شبكة السكك الحديدية الأوكرانية بهدف "شل" الإمدادات العسكرية، وبينها المساعدة الغربية.

وأتت تصريحات المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته، بعد سلسلة ضربات استهدفت السكك الحديدية في أوكرانيا.