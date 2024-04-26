العالم اليوم - العراق.. هجوم يطال حقل غاز "كورمور" في السليمانية

انتم الان تتابعون خبر العراق.. هجوم يطال حقل غاز "كورمور" في السليمانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 10:25 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في العراق بتعرض حقل غاز "كورمور" في مدينة "جمجال" بمحافظة السليمانية لقصف، لافتا إلى وقوع إصابات بشرية.

ونقل المراسل عن قائمقام بلدة جمجمال قوله إن "الهجوم نُفّذ بطائرة ملغومة موجّهة عن بُعد أصابت مبنى قيد الإنشاء داخل حقل "كورمور للغاز". وأوقف الهجوم على حقل "كورمور" للغاز بمحافظة السليمانية إمدادات الغاز إلى محطات توليد الغاز في الإقليم، حسبما ذكرت وزارة كهرباء إقليم كردستان العراق. ونقلت "رويترز" عن مستشار لرئيس حكومة كردستان العراق قوله "ارتفاع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على حقل الغاز إلى 4". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حقل "كورمور" للقصف، حيث تعرض لحادث مشابه مطلع العام الجاري.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر العراق.. هجوم يطال حقل غاز "كورمور" في السليمانية .. في رعاية الله وحفظة