طهران تعتزم الإفراج عن طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 06:31 مساءً - أعلنت إيران اعتزامها إطلاق سراح أفراد طاقم سفينة، ترفع علم البرتغال، احتجزتها قبل أسبوعين في مياه الخليج، على خلفية ارتباطها بإسرائيل. وقالت طهران، على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن السفينة احتجزت بسبب انتهاكها قواعد الشحن الدولية، وعدم الرد بشكل مناسب على الجهات الإيرانية المعنية، وأنه بناء على المعلومات فإنها تابعة للكيان الصهيوني.

القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني احتجزت السفينة في مارس

وكانت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، احتجزت في 13 أبريل الجاري، سفينة حاويات تحمل اسم 'إم سي إس أريز' (MCS Aries) مرتبطة بإسرائيل، وذلك قرب مضيق هرمز، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني في حينه.

وكانت السفينة المحتجزة تقل طاقما من 25 فردا، بحسب ما ذكرت الشركة الإيطالية السويسرية المشغلة لها، 'ميديتيرنيان شيبينغ كومباني' وقتها.